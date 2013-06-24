Найбільше кредитних коштів за цей період отримали за такими напрямами: кредитування у зоні високого воєнного ризику — 15,2 млрд грн; розвиток переробної промисловості — 11,2 млрд грн; інвестиційні проєкти — 6,4 млрд грн.

Найпомітніше зростання за сумою виданих кредитів протягом тижня зафіксовано у кредитах ЗВВР (+1,31 млрд грн). Це 29% усіх нових кредитних коштів, виданих за програмою за минулий тиждень.

Від початку чинності програми (лютий 2020 року) підприємці отримали 144,5 тис. кредитів на суму понад 504,6 млрд грн. З них у період воєнного стану — 109,7 тис. кредитів на 414,9 млрд грн.

До десятка лідерів за кількістю взятих кредитів входять чотири регіони, що належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська області.

Найбільші обсяги кредитування залучили підприємства в аграрному секторі, гуртовій та роздрібній торгівлі, переробній промисловості, повідомляє Мінекономіки.