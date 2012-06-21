Цьогоріч регіони мають завершити реалізацію всіх проектів, розпочатих у попередні періоди. Ідеться про дитсадки, опорні школи, лікарні, амбулаторії, центри надання адміністративних послуг, центри безпеки, місцеві дороги тощо. Це проекти, що фінансуються за рахунок державних програм та бюджетних коштів, переданих місцевому самоврядуванню. Таке завдання поставив керівникам областей віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
Державна фінансова підтримка містить: ДФРР — 6 млрд грн, субвенцію на сільську медицину — 5 млрд грн, субвенцію на розвиток інфраструктури ОТГ — 1,9 млрд грн, освітню субвенцію на нову українську школу — 1 млрд грн, програму «Шкільні автобуси» — 900 млн грн, будівництво футбольних полів — 370 млн грн, субвенцію на соціально-економічний розвиток — 5 млрд грн.
«Кошти на місцях є, — цитує слова урядовця його прес-служба. — На рівні області маєте чітко визначити, куди їх буде спрямовано і на які проекти. Вчасна здача в експлуатацію об’єктів — ваша персональна відповідальність».