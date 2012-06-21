Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Про це голова Рівненської обласної ради Олександр Данильчук заявив на розширеному засіданні правління Асоціації районних та обласних рад, яке відбулося в Одесі. Це узгоджена позиція обласної ради та облдержадміністрації і, до того ж, загальнодержавна проблема.
«Мало не щодня до мене звертаються люди з проханням знайти кошти на вартісне лікування, медикаменти. Цього року Рівненська обласна рада надала такої допомоги на понад 2,5 мільйони гривень. Ми неодноразово на сесії виділяли кошти на проведення гемодіалізу, закупівлю інсулінів, порушували питання нестачі грошей для орфанних хворих. Не хто інший, а держава повинна фінансувати такі життєво важливі речі», – пояснив свою позицію Олександр Данильчук.
Він переконаний: коли гроші справді «ходитимуть за пацієнтом», люди відчують ефективність реформ. Але поки цей механізм запрацює ефективно, держава повинна брати на себе фінансову відповідальність, а не перекидати її на місцеві бюджети.
Окрім пропозицій до проекту Держбюджету на 2020 рік, члени Правління Асоціації звернулися до Президента та до Верховної Ради з рекомендаціями якнайшвидше внести зміни до Конституції України, аби найближчі місцеві вибори провести вже на новій територіальній основі.