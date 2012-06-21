В умовах зростання цін на все в нашому суспільстві найнезатишніше почуваються пенсіонери, розмір пенсій яких далекий від середньоєвропейського. А таких у нас більшість. Тому пенсіонери дуже чутливі до повідомлень на кшталт: на цей місяць в управлінні Пенсійного фонду нашої області не вистачає коштів на виплату пенсій. Тому, що не працюють підприємства, недостатньо надходжень від застрахованих осіб. На Полтавщині пенсіонери можуть почуватися впевнено, адже, згідно з офіційними статистичними даними, тамтешні працівники органів пенсійної галузі за дев’ять місяців добряче постаралися і таки створили належне фінансове підґрунтя для виплати пенсій близько 432 тисячам пенсіонерів, хоч місячна потреба на фінансування пенсійних виплат порівняно з минулим роком зросла майже на 20% і у вересні становила 1315,6 мільйона гривень. Досягнення важливе ще й тому, що за звітний період тільки кілька областей в Україні подолали планові завдання з надходження коштів у ПФ, серед них Полтавщина. У неї надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також платежів, адміністрування яких здійснює Пенсійний фонд, становили 4842,8 мільйона гривень, що на 613,4 мільйона більше, ніж за аналогічний період торік. Вживають заходів в області й для запобігання та ліквідації джерел походження тіньових доходів і забезпечення соціальних гарантій працівників. Так, загальна чисельність застрахованих осіб у серпні цього року становила 423,5 тисячі. Це на 7 тисяч осіб більше, ніж на початок року.
ПІДСУМКИ