Україна отримала від уряду Японії майже $1,3 млрд доларів США за проєктом Світового банку PEACE in Ukraine. Кошти зараховано до загального фонду державного бюджету, їх спрямовують на соціальні видатки. Про це повідомила Прем’єрміністр Юлія Свириденко.
«Це другий транш від Японії, профінансований за механізмом Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7», — зазначила вона.
Із лютого 2022 року бюджетна підтримка від Японії перевищила $10,7 млрд, з яких понад $2,7 млрд надійшли у формі грантів.
«Дякуємо уряду Японії за наданий грант, а також Світовому банку за ефективну координацію міжнародної підтримки. Ця допомога надзвичайно важлива для забезпечення фінансової стійкості України», — наголосила очільниця уряду, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
«Завдяки цій підтримці загальний обсяг фінансування, мобілізованого в межах проєкту, вже перевищив 53 мільярди доларів США. Це вагомий внесок у фінансову стійкість України та своєчасне виконання державою соціальних зобов’язань перед громадянами», — наголосив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Мінфін.