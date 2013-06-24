Україна отримала від уряду Японії майже $1,3 млрд доларів США за проєктом Світового банку PEACE in Ukraine. Кошти зараховано до загального фонду державного бюджету, їх спрямовують на соціальні видатки. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Це другий транш від Японії, профінансований за механізмом Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7», — зазначила вона.

Із лютого 2022 року бюджетна підтримка від Японії перевищила $10,7 млрд, з яких понад $2,7 млрд надійшли у формі грантів.

«Дякуємо уряду Японії за наданий грант, а також Світовому банку за ефективну координацію міжнародної підтримки. Ця допомога надзвичайно важлива для забезпечення фінансової стійкості України», — наголосила очільниця уряду, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.