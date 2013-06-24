Україна підтримує рішення країнпартнерів надати фінансування для гарантування ядерної безпеки України за підсумками міжнародних заходів, присвячених 40м роковинам Чорнобильської катастрофи. На цьому наголосила Прем’єрміністр Юлія Свириденко. Зокрема, уряд Норвегії оголосив про надання 500 мільйонів норвезьких крон на посилення ядерної безпеки України, а Державний департамент США повідомив про намір спрямувати 100 мільйонів доларів США на підтримку безпеки Чорнобильської АЕС.
Кошти буде спрямовано на ліквідацію наслідків російських обстрілів нового безпечного конфайнмента в лютому 2025 року та зусилля з подальшого безпечного ізолювання ядерних матеріалів на станції.
«Ми вдячні партнерам за послідовну дієву підтримку України у зміцненні енергетичної та ядерної безпеки», — зазначила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.