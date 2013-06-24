Україна підтримує рішення країн­партнерів надати фінансування для гарантування ядерної безпеки України за підсумками міжнародних заходів, присвячених 40­м роковинам Чорнобильської катастрофи. На цьому наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Зокрема, уряд Норвегії оголосив про надання 500 мільйонів норвезьких крон на посилення ядерної безпеки України, а Державний департамент США повідомив про намір спрямувати 100 мільйонів доларів США на підтримку безпеки Чорнобильської АЕС.

Кошти буде спрямовано на ліквідацію наслідків російських обстрілів нового безпечного конфайнмента в лютому 2025 року та зусилля з подальшого безпечного ізолювання ядерних матеріалів на станції.