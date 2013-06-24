Україна отримала 190 мільйонів доларів у межах спільного зі Світовим банком проєкту «Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища в Україні (DRIVE)».

Проєкт передбачає допомогу Україні в підвищенні стійкості національної дорожньої мережі, модернізації інфраструктури, відновленні мостів.

Позику надає Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) у межах Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine). Фонд підтримує уряд Японії.

Проєкт DRIVE передбачає: збереження національної мережі доріг (проєктування, виконання та нагляд за будівельними роботами, спрямованими на підтримання в належному стані окремих ділянок національних доріг, зокрема капітального ремонту доріг і капітального ремонту мостів);

реформу національних автомобільних доріг та автомобільного транспорту, періодичний догляд за мережею доріг державного значення, а також технічну допомогу й управління проєктами у сфері підтримки національної дорожньої мережі та транспортному секторі.

«Вдячний Світовому банку та уряду Японії за послідовну підтримку України в умовах війни. Одержані кошти дадуть змогу підтримати стабільність державного бюджету й забезпечити функціонування критичної транспортної інфраструктури. Проєкт DRIVE сприятиме підвищенню стійкості дорожньої мережі, що є важливим елементом економічного відновлення та безпечного сполучення в регіонах, які постраждали від бойових дій», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Мінфін.