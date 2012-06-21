Обсяг приватних грошових переказів в Україну в 2019 році офіційними і неформальними каналами становив майже 12 мільярдів доларів в еквіваленті, що на 10% більше від показника 2018 року. Через системи переказу коштів надійшла п’ята частина переказів в Україну, або майже 2,3 мільярда доларів. Найбільший обсяг коштів через системи переказу надійшов із США — 18%, Ізраїлю — 14%, Італії — 9%, Росії та Польщі — по 7%.
Натомість обсяг грошових переказів з України становив 0,6 мільярда доларів, зокрема дві третини — через системи переказу коштів, повідомляє УНІАН з посиланням на попередні дані Національного банку. Найбільший обсяг переказів з України через системи переказу коштів торік надійшов у Росію — 31%, Грузію — 11%, Азербайджан — 6%, Китай та Узбекистан — по 5%.