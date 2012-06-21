Космічне агентство NASA опублікувало аудіо сигналів, які зафіксували міжпланетні станції, що виконували експедиції до Юпітера, Сатурна та інших космічних тіл.
На записах чути сигнали зірок, планет і супутників, йдеться на сайті NASA.
«У час святкування Гелловіну ми зібрали ексклюзивну добірку «звуків» виття планет та свисту гелію, які змусять вашу шкіру вкритися мурашками», — йдеться у повідомленні.
Усього NASA поділилося 22 записами, які вдалося зафіксувати зондам Юнона, Кассіні та іншими апаратами.
Ці сигнали технічно не є звуковими хвилями — аби люди могли почути звучання Сатурна, Юпітера та інших космічних тіл, вчені конвертували електромагнітні сигнали у звуковий формат.