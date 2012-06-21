Днями планер Unity успішно здійснив свій третій тестовий політ, вийшовши на максимальну висоту в 52 060 метрів, досягнувши швидкості у 2,47 Мах (1 Мах – швидкість звуку, що становить приблизно тисяча двісті тридцять п'ять км/год на рівні моря). Таким чином, пілотам Майку Масуччі і Дейву Маккал вдалося досягти швидкості, яка майже в 2,5 рази більша за швидкість звуку. Ні Unity, ні його попередник VSS Enterprise раніше не піднімалися так високо.
У новому 2,3-хвилинному відеоролику можна побачити, як корабель-носій White Knight Two піднімає Unity в небо над Аерокосмічним центром «Мохаве», що в Південній Каліфорнії. Планер відправився у вільний політ на висоті 14 170 метрів. На відео чітко видно, як на мить Unity падає вниз перед тим, як запалюється його ракетний двигун і піднімає його вгору.
Unity – це другий апарат Space Ship Two, розроблений Virgin Galactic для надання платних польотів приватним особам і короткочасного виведення в суборбітальний простір наукової апаратури. Перший апарат, Enterprise, розбився під час тестового польоту в жовтні 2014 року, в результаті чого загинув другий пілот Майкл Елсбері і був поранений пілот Пітер Сиболд.
Перші два польоту Unity на ракеті-носії пройшли в квітні і травні цього року. Якщо тестування і далі буде проходити успішно, космічний планер незабаром зможе почати надавати комерційні польоти, можливо навіть до кінця цього року, якщо вірити словам засновника Virgin Galactic Серу Річарду Бренсону.
У компанії сподіваються довести показники Unity до висоти 80,5 км і ще більшої швидкості, щоб пасажири на кілька хвилин змогли випробувати стан невагомості і побачити, що Земля - це куля.
Сотні людей вже забронювали місця на борту шестимісного космічного апарату. Наразі квитки продаються по 250 тисяч доларів за місце.