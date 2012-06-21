Вчені представили вражаючу візуалізацію магнітної структури спіральної галактики NGC 1086 (M77), розташованої у сузір'ї Кита в сорока семи мільйонах світлових років від Землі. Астрофотографія, отримана в рамках проекту NASA SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy), наочно демонструє, на чому заснована впізнавана форма подібних зоряних скупчень.
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Для того, щоб створити це зображення, вчені NASA об'єднали дані про видиме і рентгенівське випромінювання, отримане завдяки телескопам Hubble і NuSTAR. Також вчені використовувалися дані проєкту Sloan Digital Sky Survey.
«Магнітні лінії, які розташовані уздовж спіральних рукавів галактики NGC 1086 (M77), простягаються на десятки тисяч світлових років. На зображенні видно, що теорія щільності, представлена майже півстоліття тому, відповідає дійсності – рукави спіральних галактик не є такими матеріальними об'єктами, як, наприклад, лопаті повітряного гвинта. Рукави – це ділянки простору, в яких підвищена щільність речовини. Через ці області повільно проходять величезні газові хмари і зірки – речовина приймає форму потоку, який з жиму і розподіляється під дією гравітації і магнетизму», – розповідають автори візуалізації.
Вчені додають, що галактика NGC 1086 (M77) набагато більша і активніша, ніж Чумацький Шлях. Надмасивна чорна діра, яку можна виявити в центрі далекого зоряного скупчення, приблизно в вдвічі важча за аналогічну, розташовану в центрі нашої галактики.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", у поясі Оріона астрономи виявили одну із найзагадковіших великомасштабних структур Чумацького Шляху. Вчені з'ясували, що це «колиска зірок».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»