Всесвіт настільки великий, що втрачається почуття масштабу. Багато галактик, які ми бачимо через телескопи, такий як NASA ESA космічного телескопа Хаббла, виглядають відносно схожими: «космічне око-ядро», що світиться в центрі спіралі, суміш яскравих вкраплень зірок і темні брижі космічний пилу, який є повсюди.
Ця спіральна галактика під назвою NGC 772, не є винятком. Насправді вона має багато спільного з нашою рідною галактикою, Чумацьким Шляхом. Кожна з них може похвалитися кількома супутниковими галактиками, маленькими галактиками, які знаходяться близько до орбіти і гравітаційно пов'язані зі своїми батьківськими галактиками. Один із спіральних рукавів NGC 772 був спотворений і зруйнований одним із цих супутникових галактик (NGC 770, тут його не видно на зображенні), що зробило його витягнутим і асиметричним.
Тим не менше, ці дві галактики відрізняються у декількох ключових особливостях. З одного боку, NGC 772 це своєрідна і незачинена спіральна галактика. А це означає, що вона дещо дивна за розміром, формою або складом, і в ній відсутня центральна особливість, відома як смуга, яку ми бачимо в багатьох галактиках в космосі, зокрема і в Чумацькому Шляху.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»