Західне узбережжя Індії, 21 січня 2020 року.

25 червня 2019 року американська некомерційна організація «Планетарне товариство» відправила сонячний вітрильник LightSail-2 в космос. Запуск був здійснений за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon Heavy. На початку липня супутник зміг встановити зв'язок із Землею, а трохи пізніше надіслав перші фотографії.

Фотографія зроблена в листопаді 2019 року. Ще одне зображення цього періоду – вид на Мадагаскар.

Місія LightSail-2 не включає серйозні наукові цілі, у першу чергу вітрильник тестує технологію видобутку і використання сонячної енергії в безповітряному просторі. Встановлені на борту надсучасні камери дозволяють отримувати цікаві та якісні зображення з космосу. Нещодавно «Планетарне товариство» поділилося новою серією знімків. У вересні LightSail-2 пролітав над Карибами.

Фотографія зроблена в листопаді 2019 року. Ще одне зображення цього періоду – вид на Мадагаскар.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»