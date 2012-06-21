25 червня 2019 року американська некомерційна організація «Планетарне товариство» відправила сонячний вітрильник LightSail-2 в космос. Запуск був здійснений за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon Heavy. На початку липня супутник зміг встановити зв'язок із Землею, а трохи пізніше надіслав перші фотографії.
Місія LightSail-2 не включає серйозні наукові цілі, у першу чергу вітрильник тестує технологію видобутку і використання сонячної енергії в безповітряному просторі. Встановлені на борту надсучасні камери дозволяють отримувати цікаві та якісні зображення з космосу. Нещодавно «Планетарне товариство» поділилося новою серією знімків. У вересні LightSail-2 пролітав над Карибами.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»