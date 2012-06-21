Уже в молоді часи Всесвіту утворилися надмасивні чорні діри. Вчені з'ясували, як об'єкти можуть накопичувати величезну кількість речовини за короткий час.
Багато чорних дір такі ж старі, як і галактики, в яких вони утворилися. Астрономи довго ламали голову над тим, як об'єкти в ранній фазі Всесвіту могли вирости до величезних розмірів за короткий час. Тепер команда на чолі з Емануелем Паоло Фаріною з Інституту астрономії Макса Планка в Гейдельберзі зробила важливий науковий крок в дослідженні чорних дір, опублікованому в «Астрофізичному журналі».
За допомогою телескопа (VLT) Європейської південної обсерваторії (Eso) в Чилі астрономи відстежили гігантські запаси газу в околицях деяких з перших галактик у Всесвіті. Величезні газопилові хмари простягаються приблизно на 100 000 світлових років від центру відповідної галактики і могли служити «їжею» для надмасивних чорних дір у цьому регіоні.
Загалом, астрономи з допомогою телескопа VLT спостерігали за 31 так званим квазаром. Це активні галактики із надмасивною чорною дірою в центрі. Чорна діра поглинає велику кількість речовини, яка дуже яскраво висвітлюється, а потім зникає за горизонтом. Таке світіння можна побачити з поверхні Землі.
Щоб з'ясувати, як виглядали квазари в молодості, дослідники повинні були дивитися дуже глибоко в космос: світло від досліджуваних об'єктів подорожує до нас майже 12,5 мільярда років. На ньому зображені галактики в той час, коли Всесвіту було всього майже мільярд років.
Дослідники виявили гігантські газопилові хмари з декілька мільярдів сонячних мас в кожному з дванадцяти квазарів. Вони повідомляють, що ці хмари є достатнім запасом для формування перших чорних дір. Чорні діри могли поглинути величезну кількість речовини в молодому Всесвіті за порівняно короткий час. Таким чином, вони досягли мільярдів мас нашого Сонця.
Це також дивно, тому що перші галактики одночасно утворювали набагато більше зірок, ніж нині, що також вимагало космічної сировини.
«Тепер ми можемо впевнено сказати, що галактики в їх околицях мають достатньо їжі, щоб забезпечити ріст надмасивних чорних дір і утворення численних зірок», – кажуть вчені.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»