Всеукраїнський гуманітарний конкурс «Космічні фантазії» уже традиційно збирає багато юних учасників. Ось і недавно, підбиваючи підсумки конкурсу в Черкасах, журі відзначило високий рівень творчих робіт. Більш як 50 учасників виставили 43 свої доробки в номінаціях «образотворче мсистецтво» і «декоративно-ужиткове мистецтво». Школярі продемонстрували широку обізнаність у темі, глибокі знання з астрономії, фантазію, поєднану з науковими досягненнями. Дев’ять виробів талановитих вихованців візьмуть участь в обласному етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії», який незабаром відбудеться в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді.