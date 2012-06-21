Несподіване відкриття зробили західні вчені. За їх словами, справа не в тому, що самі бездомні коти якісь особливі. Причина прихована у переживанні і співчутті людини, якій тварина відплачує тією ж монетою.
Такі висновки зробили після ретельного вивчення звітів онкологічних клінік. З’ясувалося, що чудесне зцілення спостерігалося найчастіше у тих пацієнтів, які любили бездомних тварин, зокрема, кішок. Вони часто підгодовували чотириногих жителів вулиць, а тварини щоразу чекали на них.
При цьому, перш ніж розпочати трапезу, коти терлися об ноги своїх годувальників і вдячно муркотіли. На думку експертів, представники сімейства котячих здатні виділяти з натовпу тих людей, які добрі і на перший погляд благополучні, але страждають через онкологію. Вчені впевнені, що панацея саме в зв'язку, яка виникає між тваринами і людьми.
Однак не всі фахівці згодні з цією теорією. Багато хто відзначає, що ніякого зв'язку у зціленні від раку і любові до бездомних кішок не може бути. Хоча навіть представники даної точки зору не заперечують сприятливого впливу на організм людини котячого муркотіння. Дехто вважає, що можливо саме ці звуки відіграють ключову роль у зціленні від раку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»