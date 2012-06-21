Турецькі археологи в ході розкопок древньої церкви Балатлар в Синопі, на півночі країни, виявили кам'яний ковчег. Вчені вважають, що в ньому зберігалися фрагменти хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос.
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Як повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ, знайдений ковчег переданий на зберігання в Археологічний музей Синопа. Він уже отримав неофіційну назву «Святий камінь».
Це добре збережена масивна кам'яна «скриня», кришка якої прикрашена вигравіруваним зображенням християнського хреста. На думку археологів, цей ковчег використовувався для зберігання частинок Хреста Господнього, на якому був розп'ятий Ісус Христос.
Згідно з переказами, цей хрест у IV столітті нашої ери знайшла цариця Олена, мати імператора Костянтина, який першим зробив християнство офіційною релігією. Вона ж заклала традицію відщеплювати від Хреста Господнього фрагменти і передавати їх на зберігання до храмів.
Можливо, саме такі фрагменти і зберігалися в ковчезі візантійської церкви Балатлар. Вона розташована на території однойменного будівельного комплексу. Її історія налічує майже 2300 років. Це найдавніша збережена будівля в Синопі.
Розкопки у цій церкві розпочалися дев'ять років тому за підтримки провінційного міністерства культури і туризму. До речі, вона була зведена на місці колишнього римського храму, який був перебудований у VII столітті нашої ери.
За роки розкопок команда на чолі з Гюльгюном Кероглу, професором кафедри історії мистецтв Університету образотворчих мистецтв імені Мімара Синана, виявлено безліч артефактів.
Так, археологи знайшли вівтарну частину споруди, яка використовувалася в якості церкви в V столітті. У цілому ж було знайдено майже 13 тисяч різних реліквій. З них 2000 зберігаються в музеї, а інші поки знаходяться на складі.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", фігурку з кістки, якій 8500 років, виявили в найстарішому місті світу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»