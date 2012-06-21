Державна студія «Українська студія анімаційних фільмів» представила Держкіно три 13-хвилинних епізоди мультфільму «Козаки. Навколо світу». Про це повідомляє прес-служба Держкіно.
«У новому анімаційному серіалі легендарні козаки — Тур, Грай та Око — подорожують різними куточками світу. Зокрема у нових серіях козаки відвідують Австралію, Індію та Америку, відкриваючи для маленьких (і не тільки!) глядачів культурні та знакові особливості цих країн. Козаки роблять це, як завжди, дотепно і з гумором. Потрапляючи в різні пригоди, Тур, Грай та Око вигадують загальновідомі символи саме цих країн», — ідеться в повідомленні.
Одним з елементів звукового супроводу мультфільму є пісня «Їхав козак містом» у виконанні гурту «КOZAK SYSTEM».
«Нам дуже приємно, що чудовий анімаційний фільм про козаків родом ще з мого дитинства отримав нове життя і продовження в сучасній Україні, а ми з козаками маємо до цього безпосередній стосунок, написавши саундтрек», — прокоментував співпрацю фронтмен гурту Іван Леньо.
Вперше анімаційні герої козаки — Тур, Грай і Око — з’явилися на екранах в 1967 році. Їх створили режисер Володимир Дахно і художник-постановник Едуард Кирич на студії «Київнаукфільм». Едуард Кирич і зараз працював над новим анімаційним серіалом разом з режисером Мариною Медвідь. Продюсерами серіалу є Едуард Ахрамович і Дмитро Лісенбарт, виконавчим продюсером — Євген Татарінов.
Проект анімаційного серіалу «Козаки. Навколо світу» став переможцем IV конкурсного відбору Держкіно, отримавши державну підтримку розміром 3 млн 157 тис. грн, що становить 55,5% від загальної вартості виробництва.
Укрінформ