Під час Мюнхенської безпекової конференції заступник міністра у справах ветеранів Олег Шиманський запросив міжнародні технологічні компанії Amazon, Google та Cloudflare долучитися до співпраці щодо цифрової доступності та розвитку ШI­рішень для ветеранів.

Цифрова доступність означає, що державні послуги та платформи створюють з урахуванням різних фізичних можливостей ветеранів. Україна поступово адаптує цифрові рішення до стандартів ЄС, закладених у European Accessibility Act (Європейський акт про доступність). Ідеться про зрозумілу структуру, просту мову, сумісність із допоміжними технологіями, просту навігацію та можливість отримувати послуги чи користуватися цифровими сервісами без бар’єрів.

«Для ветеранів цифрова доступність — це не лише питання зручності, а можливість мати повноцінний доступ до державних сервісів онлайн. Якщо людина не може подати заяву онлайн або скористатися підтримкою через цифровий інструмент в той час, як пересуватися складно, система для неї фактично не працює. Ми хочемо, щоб кожен ветеран міг взаємодіяти з державою незалежно від фізичних обмежень», — зазначив Олег Шиманський.

Окремо під час зустрічей обговорили розвиток сервісів з використанням agentic AI — підходу, за якого штучний інтелект не лише реагує на запит, а й допомагає людині орієнтуватися в доступних можливостях підтримки, пропонує наступні кроки та формує логіку дій. Це дасть змогу зробити отримання інформації чи послуг для ветеранів більш послідовним та зрозумілим.

Із представниками Amazon, Google, DIGITALEUROPE та Cloudflare також обговорили посилення цифрової інфраструктури, кібербезпеки та масштабування сервісів в умовах війни — так, щоб вони залишалися безпечними, стабільними і стійкими до навантажень, повідомляє Мінветеранів.