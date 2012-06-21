У приміщенні Вінницької обласної філармонії «Плеяда» в контексті проекту «Моя Вінниччина» вперше відбувся фестиваль подільських громад «Відродимо село — розквітне Україна». Яскраві епізоди з історії своїх сіл продемонстрували та показали номери художньої самодіяльності жителі Борівки Чернівецького району, Гальжбіївки Ямпільського, Куманівців Хмільницького та інших населених пунктів, книжки про які протягом останніх років видано спільно з департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
«Кожен має свою маленьку історію дитинства, історію родини. Ми, українці, як нація маємо спільну історію. А в межах проекту «Моя Вінниччина» підтримуються всі ініціативи для відтворення історій сіл», — зазначив голова обласної ради Анатолій Олійник. За словами головного редактора журналу «Вінницький край» Вадима Вітковського, фестиваль планують зробити щорічним. «Цінність проекту, зокрема, і в тому, що нині гостро постає питання виховання дітей патріотами. А для цього треба навчити любити свою історію, свою родину, село та країну загалом», — сказав він.