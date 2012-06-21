Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Недавно всі 32 сільські амбулаторії Черкащини отримали нові автомобілі загальною вартістю майже 15 млн. грн. Всі вони вже працюють у селах області.
Як повідомив голова обласної ради Анатолій Підгорний, транспортні засоби розподілили згідно з переліком, затвердженим Міністерством регіонального розвитку України.
Місцева влада на Черкащині цього року прагне максимально сконцентрували бюджетні кошти для забезпечення медичних закладів додатковим устаткуванням, чого не робили багато років. На минулій сесії обласної ради для цього заклали 22 млн. грн., з них майже 8 млн. грн. піде на обладнання та апаратуру для центральних районних лікарень, зазначив на своїй сторінці у Фейсбуку голова обласної ради.