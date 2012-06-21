Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У КП «Черкасиводоканал» розпочали впровадження автоматизованої системи управління технологічними процесами з використанням SCADA (програмного пакета, який забезпечить роботу систем збирання, обробки, відображення та архівування інформації).
Модернізація допоможе забезпечити безперебійне постачання якісної питної води та надання інших послуг жителям міста. Впровадивши згадану систему, фахівці підприємства зможуть швидше реагувати на виникнення несправностей чи аварійних ситуацій у мережах, централізовано управляти всіма насосними станціями системи. Вона ж допоможе працювати значно економніше. Для перевірки роботи нової системи нині здійснюється монтаж лічильників води, які зможуть на відстані зчитувати показники на всіх насосних станціях.
Роботи виконує литовська підрядна організація UAB «ELSIS TS», яка виграла міжнародні торги за процедурою Міжнародного банку реконструкції та розвитку.