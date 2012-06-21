У контрольному пункті в'їзду—виїзду (КПВВ) «Станиця Луганська» на лінії розмежування 9 і 10 грудня тимчасово буде припинено пропуск громадян.
«Це пов'язано з ремонтом мостового переходу, який біля КПВВ в напрямку непідконтрольної території», — повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України в середу.
Протягом 9 і 10 грудня будуть оновлені елементи мостового переходу, який зараз зруйнований.
Питання проведення ремонту дерев'яних настилів на зруйнованих ділянках мостового переходу біля КПВВ «Станиця Луганська» було порушено на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.
«Відновлення зруйнованого моста суттєво підвищить рівень безпечного руху цивільного населення, яке прямує через лінію розмежування в обидва напрямки», — сказано в повідомленні.
Планується, що КПВВ «Станиця Луганська» відновить свою роботу 11 грудня 2017 року.