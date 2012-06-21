Це стихійне лихо: в Черкасах масово викрадають металеві кришки каналізаційних, водогінних та інших люків. Недавно це призвело до трагічної загибелі шестирічного хлопчика, який упав у відкритий колодязь. Цю проблему обговорювали в міській раді. Міський голова Анатолій Бондаренко наголосив на необхідності провести розслідування, щоб винних, які допустили халатність, покарати. Директор КП «Черкасиводоканал» Сергій Овчаренко переконаний, що у трагедії винні не лише крадії, а й жителі міста.
— Цей випадок, — зазначив Сергій Овчаренко, — характеризує головну хворобу нашого суспільства — байдужість. Ми проходимо повз, не звертаючи уваги на крадіїв. А коли хтось гине: покажіть нам винного. Ми всі винні. За 4—5 метрів від місця трагедії розташовано два кіоски, де щодня буває багато людей. А в пункти прийому металу здають крадене. Цьому вже треба покласти край.
За словами керівника, кришки каналізаційних люків у місті крадуть щодня. Ось і колодязю, куди впала дитина, вже років із 40, він існує ще з радянських часів. Кришка на ньому була примітна — діаметром 60 см. Таких нині вже не випускають. Її можна було легко знайти по гарячих слідах, якби тільки хтось шукав.
Заступник начальника Черкаського відділу поліції Володимир Валовий повідомив, що за фактом події відкрито кримінальне провадження. Нині правоохоронці встановлюють, якому підприємству належить люк. За 2017 рік зареєстровано 154 повідомлення про крадіжки кришок люків, із них щодо 15 порушено кримінальні провадження на 51 епізод. Оголошено підозру громадянам, які це скоїли. Стосовно незаконних металоприймальних пунктів, то їх дуже багато у приватних дворах. Щоб зайти до обійстя, потрібна ухвала суду. Кришки розбивають і безперешкодно здають на металобрухт, пояснив поліцейський.
Як повідомила директор департаменту організаційного забезпечення Лілія Маліщук, кілька років тому подібна ситуація виникала, щоправда, без смертельного наслідку. Правоохоронці тоді виявили чимало незаконних металоприймальних пунктів. Тобто ситуація поліпшилася. Тому питання боротьби з нелегальними приймальниками брухту потрібно вирішувати кардинально.
Тим часом попри рішучий настрій міської влади, з вулиць міста надходять тривожні повідомлення. Кілька днів тому біля бібліотеки Лесі Українки чоловік провалився ногою у відкритий каналізаційний люк, зазнавши травми. У самому центрі Черкас, біля будівлі Державної фіскальної служби, легковик втрапив у відкритий люк, машину пошкоджено.
За інформацією комунального підприємства «Челуаш», щомісяця в обласному центрі вандали викрадають майже 70 кришок люків і решіток зливової каналізації. Городянам дуже б не хотілося, аби знову, покаравши одного-двох крадіїв, міська влада забула про цю гостру проблему, яка загрожує всім черкащанам.