В Ужгороді вже всімнадцяте пройшла одна з найбільших регіональних виставок України — «Тур’євроцентр Закарпаття». Свої досягнення в цій галузі демонстрували 14 областей України, а також гості з Угорщини, Словаччини, Чехії та Німеччини — загалом понад 70 учасників. Туроператори, готельєри, господарі сільських садиб та інші господарюючі суб’єкти ділилися досвідом роботи, ознайомлювали один одного зі своїми турпродуктами.
Відреставрована історична будівля «Совине гніздо» сама по собі є привабливим місцем для відпочинку та екскурсій. Учасники виставки облаштували всередині свої промоційні експозиції, а просто неба розмістилися винороби, бджолярі, пасічники, майстри рукоділля. Знайшлося місце і представникам сільського туризму, які частували гостей автентичною закарпатською кухнею та презентували потенціал садиб.
На відкритті виставки голова облдержадміністрації Геннадій Москаль наголосив, що за підсумками попереднього моніторингу Закарпаття вкотре тримає першість за обсягом внутрішнього туризму в Україні.
— Протягом останніх трьох років туристична локація Карпати, зокрема Закарпаття, є найбільш відвідуваним регіоном і найбажанішим серед туристів. А це значить, що наша програма підтримки туризму працює. Цього року ми майже повністю вирішили проблему з підготовкою екскурсоводів, на черзі – інформаційні центри, розвиток необхідної інфраструктури. Ми залучаємо кошти Європейського Союзу, щоб створити комфортні та безпечні умови перебування туриста на території нашого регіону, — сказав Геннадій Москаль.
Протягом двох днів роботи «Тур’євроцентру Закарпаття» відбувалися зустрічі й обговорення співпраці на внутрішньому туристичному ринку і в межах транскордонного співробітництва. Учасники підписали договори про обмін турпродуктами, досягли домовленостей про взаємні поїздки для ближчого ознайомлення з їхніми регіонами.