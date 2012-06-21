У Краматорську на Донеччині розпочалася цікава акція: протягом трьох тижнів місцеві та закордонні художники перетворять промислове місто на центр сучасного мистецтва. Реалізувати ідею запропонував художник з Німеччини Алан Мейєр, який приїжджає сюди вже кілька років поспіль. Звернувши увагу на неабиякий творчий потенціал нинішнього адміністративного центру Донеччини, він разом із друзями започаткував проект для місцевих художників і колег із зарубіжжя. Отож участь у цьогорічній арт-акції беруть майстри пензля не тільки з Німеччини і Великобританії, а ще й із Бразилії та Японії. А поряд із ними працюють місцеві художники, серед яких чимало молодих — тих, які тільки набувають досвід.
Творчу акцію художники почали з пленеру на залізничному вокзалі Краматорська. Вони вирішили малювати всім відомі і впізнавані місця, які згодом тутешні люди побачать на полотнах трохи в іншому ракурсі. Усі урбаністичні пейзажі, створені в різних куточках міста, покажуть 8 вересня на спільній виставці, влаштованій у міському художньому музеї, якому й подарують роботи.
«Хочу вірити, що такі творчі проекти сприятимуть позитивним змінам. Українські міста не можуть бути сірими. Люди мають відчути потребу не просто ходити на роботу, їсти ковбасу і картоплю. Коли є місце яскравим фарбах, арт-майстерням, виставкам, галереям, творчості — місто житиме», — переконаний Алан Мейєр.