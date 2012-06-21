У Краматорській ЗОШ №9 учні успішно поєднують навчання, оволодіння професією та основами підприємницької діяльності. Старшокласники, які об’єдналися у шкільному підприємстві «Вакуваті», отримали змогу вчитися заробляти гроші для навчального закладу й кишенькові для себе. Вони виготовляють 40 сумок для педагогів і за роботу отримають 1600 гривень. А недавно вже виконали замовлення на 30 сумок від однієї з тутешніх церков. Ця продукція популярна, але юні підприємці, вивчивши попит на ринку, планують перейти на виробництво сумок-бананок. З ідеєю створення такого підприємства торік поділився з учнями директор школи В’ячеслав Гіпіч. А подальший процес пошиття сумок та реалізації продукції організувала Альона Кучерук — керівниця громадської організації Shift, на базі якої працює школа підприємництва і бізнесу для старшокласників. Школярі спершу вирішити шити сумки — найпростішу продукцію. У розпорядженні десяти учнів дві швейні машинки. Сюди приносять сировину — старий одяг із секонд хенду, який розкроюють.
«Ми водночас робимо добру справу для довкілля. Адже шиємо екологічні сумки зі старих тканин, а їх потім використовують під час відвідин магазинів чи базарів замість звичних і шкідливих целофанових пакетів», — переконаний десятикласник Роман Хамзов.
За словами керівника підприємства «Вакуваті» старшокласника Кирила Лисицького, перейти на виготовлення бананок школярів підштовхнуло навчання підприємницької діяльності. Шити бананки складніше, проте вигідніше: на них іде та сама кількість матеріалу, але коштують вони дорожче. Звичайна сумка коштує 40—45 гривень, а ось бананка обійдеться покупцеві в 230. Звісно, прибутки збільшаться, 40% з яких вони віддають на потреби школи, а частину грошей витрачають на придбання матеріалів для роботи. Проте, безумовно, здобутий старшокласниками досвід працювати і вести підприємницьку діяльність безцінний, бо стане їм у пригоді в дорослому житті.