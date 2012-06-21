Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка світлин Ольги Волкової «Краса півдня». Фотомисткиня представила 26 робіт, в яких зображені дівчата, одягнуті в національне та стилізоване українське вбрання в різні пори року. Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Суспільне:Миколаїв». Моделями для світлин виступили студентки Миколаївського коледжу культури та мистецтв. Для багатьох дівчат такий досвід був першим у житті, натомість корисним та водночас пізнавальним.

На виставці представлено 26 фоторобіт. Фото телеканалу Суспільне:Миколаїв

Як зазначає автор робіт Ольга Волкова, при роботі з моделями проблем не виникало, адже молоді дівчата люблять фотографуватися та наряджатися. Зйомки відбулися протягом двох днів, на кожну модель відводилося по 20 хвилин. В результаті з’явилися цікаві фотографії.

Фотомисткиня зобразила живописний образ півдня з його різноманітними традиціями. Через фотографію відчутно кожну тканину, складочку на одязі, вишивку. Обличчя на світлинах натхненні та щирі, адже під час роботи авторка та моделі співали разом українських пісень.

В якості моделей виступили студентки коледжу культури та мистецтв

Прикрашають образи дівчат ексклюзивні віночки, які створила флористка Тетяна Єрьоміна. В тематиці вінків використані, які традиційні українські квіти і польовий матеріал, так і декоративна «іноземка» — анторій, кімнатна рослина. В одній з робіт Тетяна використала великі кульбаби, які законсервувала минулого літа.

Миколаївці та гості міста зможуть безкоштовно відвідати цікаву виставку протягом одного місяця в обласному краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми».