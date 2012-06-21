Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка світлин Ольги Волкової «Краса півдня». Фотомисткиня представила 26 робіт, в яких зображені дівчата, одягнуті в національне та стилізоване українське вбрання в різні пори року. Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Суспільне:Миколаїв». Моделями для світлин виступили студентки Миколаївського коледжу культури та мистецтв. Для багатьох дівчат такий досвід був першим у житті, натомість корисним та водночас пізнавальним.
Як зазначає автор робіт Ольга Волкова, при роботі з моделями проблем не виникало, адже молоді дівчата люблять фотографуватися та наряджатися. Зйомки відбулися протягом двох днів, на кожну модель відводилося по 20 хвилин. В результаті з’явилися цікаві фотографії.
Фотомисткиня зобразила живописний образ півдня з його різноманітними традиціями. Через фотографію відчутно кожну тканину, складочку на одязі, вишивку. Обличчя на світлинах натхненні та щирі, адже під час роботи авторка та моделі співали разом українських пісень.
Прикрашають образи дівчат ексклюзивні віночки, які створила флористка Тетяна Єрьоміна. В тематиці вінків використані, які традиційні українські квіти і польовий матеріал, так і декоративна «іноземка» — анторій, кімнатна рослина. В одній з робіт Тетяна використала великі кульбаби, які законсервувала минулого літа.
Миколаївці та гості міста зможуть безкоштовно відвідати цікаву виставку протягом одного місяця в обласному краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми».