Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Ще тиждень тому подібну картину в напівпорожньому міському комунальному та приватному транспорті Маріуполя навіть уявити було важко. Нині ж салони автобусів, тролейбусів і трамваїв заповнені вже аж наполовину (!), оскільки пасажирам почали дозволяти займати не тільки сидячі місця, а навіть їхати стоячи. Таке рішення днями прийняли керівники міста на засіданні спеціальної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За словами заступника міського голови Маріуполя Сергія Захарова, до подібного кроку тут вдалися, зважаючи насамперед на позитивну динаміку із СОVІD-19. «У нас вже одужали 91 відсоток із всіх тих, у кого виявили коронавірусне захворювання», — підтвердив він. І уточнив: тестовий режим роботи міського транспорту із заповненими наполовину салонами, виявляється, діятиме поки протягом одного тижня. А тим часом вже у перші дні згаданого «експерименту» у приморському місті помітно поліпшилася ситуація із перевезенням пасажирів, яких різко побільшало після послаблення карантинних обмежень і відновлення роботи частини місцевих підприємств, установ і організацій.
Зараз у Донецькій області зафіксовано всього 338 випадків коронавірусної хвороби. Причому третина випадків — 113 припадає саме на приморський Маріуполь.