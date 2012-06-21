Про це віце-прем’єр-міністр — міністр регіональної політики, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко сказав, відкриваючи підсумкову конференцію та церемонію нагородження переможців конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування у 2018 році», який Мінрегіон проводить у співпраці з Програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування».
Як розповіла нашому кореспондентові державний експерт директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адмінтерустрою Мінрегіону Наталія Яровенко, на цьогорічний конкурс надійшло 164 заявки.
Конкурсна комісія визнала переможцями 34 практики, а їхні розробники отримали дипломи першого, другого і третього ступенів та спеціальні відзнаки. З-поміж беззаперечних лідерів творчого суперництва — Львівська, Дніпропетровська та Полтавська обласні ради; Івано-Франківська, Дрогобицька, Тростянецька (Сумщина), Бахмутська (Донеччина) міські ради, Решетилівська (Полтавщина) районна рада, Солонянська (Дніпропетровщина), Доброславська (Одещина) та Новопсковська (Луганщина) селищні ради об’єднаних територіальних громад.
Зауважимо, що практика місцевого самоврядування — це не прожект, гарна ідея чи задум. Це вже реалізована справа, яка працює в інтересах громади. Можна побачити її результати, порахувати ефект. Так, для Івано-Франківська, який упровадив власну практику «Розумний туризм», це залучення ширшого загалу туристів. На території Солонянської ОТГ постала нова опорна школа і перший у країні інклюзивно-ресурсний центр. Для Тростянця, розташованого за 30 км від кордону, непересічне значення має новостворений центр громадської безпеки, а в Бахмуті успішно діє сенсорна кімната, в якій кваліфіковані фахівці допомагають дітям переселенців із тимчасово окупованих територій позбутися психологічних травм, завданих артобстрілами.
Номінанти цьогорічного конкурсу розробили і втілили в життя унікальні практики, що ґрунтуються на створенні так званих бюджетів участі, коли для реалізації новацій використовують не лише спільні кошти громади, а й гроші, зібрані безпосередньо її жителями. Вочевидь, децентралізація владних повноважень та публічних фінансів, реформа місцевого самоврядування спонукають вітчизняний муніципальний актив до рішучих новаторських дій, злагодженої командної роботи, міжсекторної співпраці, відкритості й публічності. За словами Геннадія Зубка, кращі практики місцевого самоврядування — це об’єктивний показник лідерства місцевої влади і громад у процесах децентралізації. Його переможці — найпереконливіший доказ, що успіх там, де є амбітні проекти і реальні плани їхнього впровадження, які приводять до позитивних змін, орієнтованих на розвиток усіх сфер життєдіяльності людини.