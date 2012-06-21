Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З-поміж першочергових завдань, які розв’язують у Краснопільській ОТГ на Сумщині, реконструкція та ремонт вуличного освітлення за рахунок коштів місцевого бюджету.
За словами Краснопільського селищного голови Юрія Яремчука, це передбачено програмою економічного і соціального розвитку громади на 2019 рік, оскільки місцеві мешканці вважають освітлення території однією з першочергових проблем.
Зокрема, впродовж січня нинішнього року у Краснопіллі модернізували та відновили освітлення на трьох вулицях, а на Спасівській, Семеренків, Дорошенка, Шевченка та провулку Виноградному встановили додаткові світильники.
Такі ж роботи виконані по трьох вулицях та двох провулках у селищі Угроїди.
У найближчих планах – освітлення території як Краснопілля, так і низки сіл громади, зокрема, Самотоївки, Глибного, Чернеччини, Лозової.