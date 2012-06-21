У Краматорську на Донеччині у відділі палеонтології міського музею історії зібрали повний скелет мамонта. Скелет молодого прапрапрамешканця тутешньої території віком 10—15 років (вони жили по 60—80 років) складається зі 156 різних частин, 95% кісток справжні. Як і розміри прадавнього гіганта: довжина скелета — 4,5 метра, ширина — 1,2. А ось зріст довелося зменшити із суто технічних причин, оскільки висота приміщення музею всього 3,2 метра, а хлопчак-мамонт вже встиг вирости до 4.
Унікальний експонат, що, безумовно, стане родзинкою музею історії міста, з’явився тут завдяки неабияким зусиллям його співробітника завідуючого відділом палеонтології Віктора Геращенка. До речі, й сам відділ у Краматорську — виключно ініціатива його теперішнього керівника, оскільки найближчий і єдиний палеонтологічний музей у нашій країні — у Києві при НАНУ.
Скелет мамонта Віктор Геращенко та його помічники збирали багато років із великої кількості частин. Деякі частини кісток — знахідки на території України, а один фрагмент колись місцевий житель відшукав у самому Краматорську, у крейдяному кар’єрі. Майбутній цінний експонат тоді вдалося купити за відносно невеликі гроші, хоч загалом придбання всіх необхідних фрагментів обійшлося у значну суму. А найважчою роботою палеонтологи називають «монтаж» скелета, оскільки серед усіх кісток майже не було вцілілих: наші практичні предки активно використовували їх для виготовлення наконечників для стріл і списів, голок та інших предметів побуту, як будматеріали тощо. Тому всі фрагменти довелося дуже ретельно відновлювати і реставрувати.
Уже готову експозицію скелета мамонта палеонтологи планують презентувати жителям Краматорська 7 листопада — до 50-річчя музею історії міста. А тим часом Віктор Геращенко вже виношує наміри зібрати кістяки бізона, базилозавра і носорога, адже велика частина кісток уже зберігається у запасниках відділу палеонтології музею.