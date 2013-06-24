Підготовка до опалювального сезону 2025—2026 років триває за планом. Міненерго спільно з енергетичними компаніями здійснило заходи, завдяки яким вдалося значно диверсифікувати маршрути постачання природного газу та гарантувати потужності за наявними та новими напрямками. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

«На початок серпня обсяги газу в підземних сховищах уже перевищують планові показники. Темпи закачування в півтора раза вищі, ніж торік», — наголосив він. За підтримки уряду та міжнародних партнерів триває відновлення газової інфраструктури, пошкодженої внаслідок атак ворога. Україна отримує фінансування та обладнання через Фонд підтримки енергетики, що дає змогу пришвидшувати ремонтні роботи.

За сприяння Міненерго укладено домовленості щодо фінансування закупівлі імпортованого газу, які мають забезпечити необхідний обсяг запасів напередодні опалювального сезону. Зокрема, на закупівлю газу Європейський банк реконструкції та розвитку надав 500 млн євро, а уряд Норвегії — майже 100 млн доларів.

«Уперше фінансування ЄБРР надано у тісній взаємодії з Європейською комісією в межах інструменту Ukraine Facility та іншими інструментами, — зазначив Микола Колісник. — Тож залучаємо фінансові кошти й інструменти для підприємств енергетичної галузі, щоб імпорт газу відбувався в найкоротші терміни і запаси газу в підземних сховищах було сформовано на достатньому рівні. Це гарантія того, що Україна зможе покрити власні потреби і транспортувати газ для країн Східної Європи».

Спільними зусиллями уряду, енергетичних компаній за підтримки міжнародних партнерів Україна не лише формує достатні запаси газу, а й відновлює та зміцнює газову інфраструктуру для стабільного проходження опалювального сезону, повідомляє Міненерго.