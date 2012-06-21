Постанова про звільнення Олексія Гончарука з посади Прем’єр-міністра набрала 353 голоси «за» народних депутатів під час позачергового засідання Верховної Ради. Згідно з чинним законодавством, із цього випливає відставка всього складу уряду. Натомість парламентарії підтримали запропоновану главою держави кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду Прем’єра. За нього віддали 291 голос.
Перед голосуванням виступив Президент Володимир Зеленський, який окреслив тези неефективності роботи колишнього Кабміну. «Ми повинні казати правду, — резюмував Президент, додавши: — Курс України — не помилка, а помилки на шляху трапляються».
Пакетне голосування за склад уряду, запропонованого Денисом Шмигалем, підтримали 277 депутатів із 381 зареєстрованого в залі. Новими урядовцями стали: віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець, міністр фінансів Ігор Уманський, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб, міністр юстиції Денис Малюська, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт, Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Кандидатури міністра закордонних справ Дмитра Кулеби й міністра оборони Андрія Тарана вніс Президент.
У нинішньому уряді залишаються чотири вакансії, зокрема економічного та освітнього напрямів. Та Прем’єр хоче розширити ще два напрями діяльності уряду. Кандидатури буде подано найближчим часом.