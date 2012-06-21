З ініціативи українських воїнів, які 242 дні боронили донецький аеропорт, 16 січня відзначаємо Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів». З 26 травня 2014-го до 22 січня 2015 року українські військові, добровольці, волонтери й медики протистояли проросійським бойовикам, російсько-окупаційним військам і найманцям. Бої тривали вісім місяців і закінчилися після повної руйнації старого й нового терміналів аеропорту. За стійкість і незламність українських захисників назвали «кіборгами». Вони стали символом мужності й відданості ідеалам вільної незалежної України.
У донецькому аеропорту та селищі Піски у цей період воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних та 93-ї окремої механізованої бригад, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, полку «Дніпро-1», Добровольчого українського корпусу та інші.
Із 18 до 21 січня 2015 року внаслідок підриву термінала аеропорту загинуло 58 «кіборгів». Тож 21 січня військове командування вирішило відвести українських військовослужбовців з нового термінала, який було повністю зруйновано і він перестав бути придатним для оборони, повідомляє Укрінформ.
Захищаючи донецький аеропорт, загинуло понад 200 українських захисників, поранено понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, чимало — посмертно.