У день вшанування пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції Президент Петро Порошенко побував біля столичного Меморіального кургану «Героям Чорнобиля». Він поклав квіти і встановив квіткову композицію у національних кольорах до пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля».
Разом із Президентом у церемонії вшанування пам’яті героїв-ліквідаторів аварії на Чорнобильський АЕС взяли участь Голова Верховної Ради Андрій Парубій, представники Кабінету Міністрів, Адміністрації Президента, духовенства та громадськості.
Пам’ять тих, хто боровся з наслідками аварії на ЧАЕС, учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання. Прозвучав державний гімн, повідомляє департамент прес-служби АП.
Того самого дня зі зверненням до співгромадян виступив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. «Вибух на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 року став трагедією світового масштабу, яка випала насамперед на долю України і наслідки якої відчуваються й сьогодні. Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС були б ще більшими, якби не героїчний самовідданий подвиг ліквідаторів, які боролися з вибухом з перших годин», — ідеться в документі.
«Тоді, коли всіх ризиків і масштабів аварії ще ніхто не уявляв, а комуністичний режим намагався їх приховувати від громадськості, саме вони першими почали боротися з лихом ціною власного життя і здоров’я. Це епохальний подвиг людей, які опинилися з техногенною катастрофою віч-на-віч, мужньо вистояли, щоб зупинити поширення цього лиха.
Важко підібрати слова вдячності для ліквідаторів, які своїми зусиллями, здоров’ям, життям захистили українців і все людство. Україна ніколи не забуде цього героїчного подвигу. Бажаю ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС міцного здоров’я і довголіття, мирного неба над головою, добробуту та людської вдячності за мужні діяння!» — сказав Володимир Гройсман.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»