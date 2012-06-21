Минулий рік став періодом початку фундаментальних змін у соціальній сфері, передусім в освіті, медицині, пенсійній системі. А головне завдання на 2018-й — упровадження важливих перетворень в економіці. Таку позицію оприлюднив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками експертного середовища. Він ініціював дискусію для обговорення дорожньої карти спільної роботи на 2018 рік і визначення акцентів, які протягом найближчих місяців мають стати основою ключових для держави рішень.
Ще торік у березні так само в колі експертів вдалося напрацювати пакет рішень з освіти, охорони здоров’я, і восени їх ухвалили на законодавчому рівні. Тепер на порядку денному питання приватизації, формування дерегуляційних ініціатив, Служби фінансових розслідувань тощо.
«Рухаємося далі і розраховуємо, що зможемо вже в січні виходити на ухвалення рішень, — сказав глава уряду. — Нам потрібне економічне зростання, і це фундаментальна мета, яку ми ставимо на цей рік».
Успіхи в економіці дадуть змогу завести Україну «на радари» великих інвесторів, які насправді чекають масштабної та прозорої приватизації, вдосконалення фінансової дисципліни й боргової політики, запровадження антикорупційних програм, а також наведення ладу в енергетиці, передусім на ринку газу — як у сегменті видобутку, так і в сегменті демонополізації цієї галузі. Не менш важливою залишається й подальша реформа роботи Державної фіскальної служби, продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, вдосконалення системи надання субсидій, а також формування рішень щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи зокрема для військових.
Торік уряд довів здатність генерувати необхідні ініціативи й проводити їх через Верховну Раду. Цей досвід став у пригоді в контексті соціальних перетворень. А нині він затребуваний для економічних реформ, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Володимир Гройсман укотре підкреслив, що закладений на 2018 рік орієнтир зростання економіки потребує рішень, які б сформували ефективний інвестиційний клімат, провели прозору й результативну приватизацію, окреслили цілі земельної реформи, продовжили реформу державного управління тощо. Саме тому Володимир Гройсман запропонував експертам скласти попередній план дій з найактуальніших тем і проблем, який буде опрацьовано на рівні уряду заради впровадження актуальних рішень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»