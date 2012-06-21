Іспанський 3D-аніматор Альваро опублікував на своєму YouTube-каналі MetaBallStudios відео, в якому перетворив деякі країни Землі в планети. Автор зазначив, що таким чином можна наочно зрозуміти, наскільки відрізняються розміри різних країн. На жаль, на відео представлені не всі країни світу, але Альваро показав країни-ліліпути і країни-гіганти.

«Парад» планет-країн розпочинається з Ватикану, який здається просто «піщинкою» у порівнянні з «гігантом» Росією. І це зовсім не дивно, адже площа РФ дорівнює 17 100 000 км, а Ватикану – всього 0,49 км²! Можливо, саме на такій планеті міг жити Маленький принц з однойменної повісті Антуана де Сент-Екзюпері. Герой розповіді міг бачити захід Сонця десять разів за земний день!

Спостерігати за низкою планет-країн цікаво не тільки з точки зору розміру. Усі ці «кульки» різного кольору і рельєфу, що допомагає відразу зрозуміти, які країни є більш «зеленими», а на яких ростуть «кам'яні джунглі». Також у відео наочно показано наскільки крихітними є планети-країни по відношенню до Землі та нашого супутника Місяця.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»