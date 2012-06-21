Підсумки роботи Міністерства інфраструктури у році, що завершується, Президент Петро Порошенко оцінив позитивно. І відомство має всі можливості, щоб такі самі здобутки демонструвати й надалі.
«Ці результати були б неможливі без щоденних зусиль уряду, Прем’єр-міністра та всієї команди Міністерства інфраструктури, президентської команди. Дякую вам за вашу ефективну роботу в 2017 році й закликаю не збавляти темпів у році прийдешньому», — зазначив глава держави у відеозверненні під час заходу, присвяченого підбиттю підсумків роботи відомства.
2017 рік увійшов у нашу історію як рік запровадження безвізових поїздок громадян України до країн Євросоюзу і набуття чинності Угоди про асоціацію з ЄС. «Це наша європейська дорога, тож якість її теж має стати європейською», — сказав Петро Порошенко.
Глава держави зауважив, що будівництво та ремонт доріг, яке розгорнулося цього року в усій Україні, і далі набиратиме обертів. «Це зміни, які бачить кожен, принаймні з тих, хто їздить. За останні два роки ми відремонтували три тисячі кілометрів. Так, цього ще недостатньо, але прогрес очевидний. Розпочато прокладання двох нових автобанів. Дорогами ми єднаємо Україну. Дорогами об’єднуємо Україну з Європою», — підкреслив він.
У році, що минає, запроваджено пряме залізничне сполучення з країнами ЄС, нагадав Президент і висловив сподівання, що воно розширюватиметься і буде відкрито Бескидський тунель в новому році.
Рекордне зростання 30% за 2017-й продемонструвала авіаційна галузь: близько десяти нових авіакомпаній почали виконувати рейси до і з України. Уперше за багато років надано кошти на відновлення регіональних аеропортів. Завдяки лоукостам польоти стають доступними для дедалі більшої кількості громадян.
«Уже чотири роки наступальні реформи ми поєднуємо з оборонними зусиллями із захисту країни. Іншого не дано. Тож хай слова «мир» і «розвиток» з’єднаються в головний дороговказ на 2018 рік: «Мир і розвиток». Для цього нам потрібні не внутрішня боротьба всіх проти всіх, а об’єднання зусиль влади, громадянського суспільства, місцевих громад, міжнародних партнерів та інвесторів. Це єдино можливий шлях до нашої з вами успішної України», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»