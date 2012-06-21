Рівнянка Любов Бойко разом із синами Артемом і Давидом виготовляє унікальні листівки. Продають через інтернет. Творчі вироби з паперу та підручних матеріалів популярні навіть поза межами України.
Фантазії креативної матусі та синів, здається, просто немає меж. У хід ідуть натуральні матеріали, які завжди під руками: гілочки, хвоя, папір, мереживо, горішки. Усе це фарбують, клеять, довершують у виконанні, фотографують і розміщують у мережі. Ціна такої оригінальної листівки — 40 гривень. Та найцікавіше, що за ці невеликі кошти кожен з нас робить ще й добру справу: підтримує Артема й Давида в їхньому майбутньому лікуванні, яке чекає на них у квітні.
Обидва брати мають тяжкий діагноз — дитячий церебральний параліч. Утім, хлопчики не втрачають ні волі до життя, ні жодної хвилинки дорогоцінного часу. Нині сімейне тріо в поті чола готує цікаві подарунки до Дня закоханих і на початок весни. Замовлень, які люди роблять через мамину сторінку у Фейсбуці, вистачає — і не лише з різних куточків України, а й з-за кордону.
У чому секрет популярності їхньої творчості? Цінність рукотворного дива в тому, що його зроблено з любов’ю.