Улітку — стадіон «Колос», узимку — велика ковзанка. Так вирішили поєднати два в одному в Млинівській ОТГ на Рівненщині. І перетворили стадіон на ковзанку просто неба на радість жителям і гостям селища. А їх у ці дні чимало.
«Дітвора приємно вражена, дорослі задоволені, — каже заступник голови Рівненської ОДА Олександр Корнійчук. — Ідея не потребувала багато витрат: воду для ковзанки взяли зі свердловини, що поряд. Тож усі радо катаються на ковзанах, а зігріваються смачним чаєм поблизу. Дякую голові громади за креативне мислення».
Креативу власним будням додають у ці дні й самі млинівці. 20 тисяч світлодіодних лампочок щовечора створюють музично-світлове шоу на приватному обійсті Ващищуків. Щоб сконструювати таке святкове диво, працювали, кажуть, сімейним підрядом: двоє синів-програмістів, мама-музикант і тато — працівник культури. Під музику різними кольорами півгодини щовечора світиться двоповерховий будинок, паркани й навіть дерева. Тож саме в цей час сходяться і з’їжджаються всі охочі побувати в такій казці.
Рівне, Луцьк, Дубно, Новоград-Волинський — це ще не повна географія населених пунктів, представники яких уже приїздили до Млинова по креатив та гарний настрій. Ващищуки задоволені: наступного року, кажуть, здивують земляків іще більше.