Рада Європи схвалила план дій для України з підтримки реформ на період 2018—2021 років. Його розрахунковий бюджет становитиме 29,5 мільйона євро, а у фінансуванні вже беруть участь Швейцарія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Ірландія, Чехія, Литва, Угорщина, Ліхтенштейн і Європейський Союз. Це стратегічний документ співпраці України з Радою Європи на 4 роки. Ключові партнери з українського боку — центральні й місцеві органи державної влади і неурядові організації.
«Заходи в межах плану дій спрямовано на підтримку конкретних реформ, що мають гармонізувати українське законодавство, інститути та практику з європейськими стандартами у сфері прав людини, верховенства права й демократії», — йдеться в повідомленні Постійного представництва України при Раді Європи.
Рада Європи й надалі сприятиме реформуванню судоустрою, правоохоронних органів, системи виконання судових рішень, децентралізації, боротьби з корупцією. Захист прав внутрішньо переміщених осіб і безпека журналістів також перебуватимуть під пильною увагою цієї інституції.