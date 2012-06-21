«За два тижні державні банки вже видали 27,1 мільйона гривень доступних кредитів під 5—7—9%, в роботі ще близько 2500 заявок. 11 комерційних банків майже завершили процедури приєднання до програми, тому очікуємо вже найближчим часом істотне зростання кількості виданих кредитів», — констатував Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час звіту державних банків про перші підсумки програми.
Для підприємців, які не мають достатньої застави, уряд розробив окремий механізм — кредитні гарантії. Коли банк замінює заставу спеціальним фінансовим інструментом, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.
Також цього тижня розпочинається всеукраїнський навчальний тур, де підприємці зможуть отримати безкоштовну інформацію та консультації про цю державну програму й можливість пройти комплексне безкоштовне навчання щодо підвищення своїх бізнес-компетенцій.