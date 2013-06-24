Міністр фінансів Сергій Марченко та керівник Офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Україні Хідекі Мацунага підписали кредитний договір. Документ передбачає надання Україні кредиту обсягом 471,9 млрд японських єн (понад 3 млрд дол. США). Обслуговування та погашення кредиту здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів, отриманих від знерухомлених російських активів.

Кошти — частина механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом приблизно 50 млрд дол. США. Отримані від Японії кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету України для підтримки економіки та розвитку країни.

Сергій Марченко подякував уряду Японії та JICA за незмінну підтримку України, надану з перших днів повномасштабної агресії росії.

«Японія — один із ключових партнерів України. Це друга найбільша країна за обсягом бюджетної допомоги з лютого 2022 року — надано понад 8,5 мільярда доларів США, з яких 955 мільйонів — на безповоротній основі. Дякую за збереження критично важливої допомоги. Реалізація механізму ERA допоможе забезпечити бюджетні потреби 2025 року та в середньостроковій перспективі», — зазначив Сергій Марченко.

Міністр фінансів наголосив, що механізм ERA — проміжне рішення. Мета України — створення міжнародного компенсаційного механізму, який дасть змогу повністю конфіскувати заморожені активи центрального банку росії та спрямувати їх на відшкодування завданих агресією рф збитків, повідомляє Міністерство фінансів.