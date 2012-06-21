Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На ювілейній, 50-й міжнародній олімпіаді з хімії International Chemistry Olimpiad ( IChO) , що цьогоріч проходила у Братиславі й Празі, і в якій взяли участь 300 знавців хімії з 76 країн, «золото» виборов наш земляк, полтавець, учень Кременчуцької НВК №4 Кирило Данилейко. Срібними медалями нагородили також українців – Ольгу Ващенко з Харківської гімназії №47, Дмитра Царенка з Харківського фізико-математичного ліцею № 27 та Артема Янчака з Львівського фізико – математичного ліцею.
Під час олімпіади учні виконували пятигодинне практичне завдання в лабораторії та проходили чотиригодинний письмовий іспит. Учасники завоювали 95 бронзових, 65 срібних та 35 золотих медалей.
У той час як наші земляки демонстрували в Чехії та Словаччині свої знання з хімії, у Лісабоні (Португалія) проходила олімпіада з фізики (International Physics Olimpiad – IphO), в якій знаннями помірялися 400 учасників із 90 країн. На IPhO Україну представляли 5 юних фізиків, кожен з яких також повернувся додому з медаллю.