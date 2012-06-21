Проєкти від громад з агропромислового кластеру "Сіверський Донець" привабливі для інвесторів. У червні поточного року проєкти кластера планують представити на Асамблеї країн ЄС у Бесарабії на Одещині.
На думку експертки місцевого економічного розвитку Східного хабу України Наталії Бойко, саме пропозиції громад щодо туристичних можливостей краю можуть зацікавити потенційних інвесторів. «Наразі це єдине об'єднання з представників різних областей на Сході України, — підкреслює Наталія Бойко. — Загалом, регіон потребує інновацій у різних галузях».
Загальний туристичний паспорт Луганщини представляє інформацію про понад 600 об’єктів. Серед них оздоровчі комплекси, музеї, природоохоронні території, джерела, кінні заводи, бази відпочинку, релігійні заклади, заклади дозвілля та розваг тощо. У 2015 році на Луганщині було повністю заборонено проведення туристичних подорожей, екскурсій і походів в регіоні через військові дії. Цю заборону було скасовано у другій половині 2016-го, окрім прифронтових Станично-Луганського, Новоайдарського та Попаснянського районів.
Чи не найбільш реальні перспективи стали туристичною Меккою наразі саме у Кремінського району, адже завдяки річці, яка об'єднує Донецьку, Луганську, Харківську та Сумську області, громада увійшла до агрокластеру «Сіверський Донець».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»