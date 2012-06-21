На Херсонщині триває реконструкція чаплинської вежі, що транслюватиме сигнал на Крим. Як повідомив директор Херсонського філіалу Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення Олександр Романцов, висота вежі з 90 метрів збільшиться до 130.
«Після анексії Криму нам довелося спрямувати туди сигнал, щоб жителі півострова мали змогу дивитися саме українські телевізійні програми, — зазначив він. — Для розширення зони покриття сигналу було вирішено реконструювати вежу, збільшити її висоту, а це дало можливість збільшити кількість програм. Посилений сигнал спрямовано саме на Крим. Телевізійні та радіопрограми транслюватимуть у цифровому й аналоговому режимах».
Проект реконструкції вежі розробили 2017 року, будівництво розпочали вісім місяців тому. Вартість робіт — близько 5 мільйонів гривень.
«Ми державне госпрозрахункове підприємство, бюджетних грошей тут немає. Є наші зароблені. Ми філіал всеукраїнського концерну і протягом року збирали кошти з усіх філіалів для реконструкції цього об’єкта. Вежі будують не тільки на прикордонних територіях, а й на Донбасі», — сказав Олександр Романцов.
Петро Семерей, волонтер з будівництва вежі, розповів, що радіус покриття сигналу сягає 40—50 кілометрів для телебачення та 70—80 кілометрів — для радіо. Фундаменти почали робити ще на початку минулого року, а сам монтаж — перед новим роком. Тож будівництво триває.
Олександр Романцов розповів,
що висота вежі сягатимете 130 метрів
Фото з сайту oleshky.ua.city