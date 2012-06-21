Через 2-3 місяці можна очікувати, що США нададуть зброю Києву й оголосять нові санкції проти Росії.
Таку думку висловив екс-посол США в Україні, директор Євразійського центру Atlantic Council у Вашингтоні Джон Гербст в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Вже через 2-3 місяці ми побачимо, що США надають зброю Києву й оголосять про нові санкції проти Росії у зв'язку з цією агресією. Думаю, протягом найближчих восьми-десяти, максимум – дванадцяти тижнів з'явиться ця набагато сильніша відповідь США.
І, окрім санкцій, це буде військова допомога Україні", - зазначив Гербст.
На його переконання, зараз достатньо аргументів і для надання протикорабельних ракет, і патрульних кораблів, можливо, що й іншого військового обладнання.
"Немає питань – протикорабельні ракети допомогли б. У США вистачає крилатих ракет "Гарпун", в основі дії яких – технології, розроблені 30 років тому, – і це те, що ми вже зараз можемо надати. А можливо, і набагато сучасніші ракети", - додав американський дипломат, відповідаючи на запитання, чи йдеться і про летальні озброєння для використання на морі.
Що стосується санкцій, на думку Гербста, найкращою відповіддю "могли б бути санкції проти найбільшого російського банку або заборона російським суднам заходити в американські порти чи порти ЄС".