Необхідність підвищення медіаграмотності в освітянському середовищі — такою була тема публічної лекції заступника міністра інформаційної політики Дмитра Золотухіна, прочитаної в Полтаві.
Актуальність теми зумовлена сучасними викликами, які молоде покоління повинне навчитися сприймати адекватно, не піддаючись на провокації тих, хто розв’язав проти нас інформаційну війну. Це стосується учнів шкіл і навіть вихованців дитячих садків, адже нинішні діти отримують доступ до публічної інформації дуже рано. За словами посадовця, в середньому дитина отримує гаджет у віці року: батьки, щоб її заспокоїти, дають смартфон. Так вона долучається до інформаційного світу. Тому в міністерстві планують розпочати працювати з батьками дітей дошкільного віку.
«Працюємо над тим, як розробляти механізми, інструменти впровадження технологій медіаграмотності, інформаційної безпеки в середню освіту, щоб прийдешнє покоління підготувати до зустрічі з викликами і загрозами, до життя в новому інформаційному світі, який постійно змінюється», — зазначив Дмитро Золотухін. Він підкреслив, що немає усталених підходів до цього питання, відповіді на нього шукають у дискусіях.
«Медіаосвіту й медіаграмотність спрямовано не на заборону перебувати в соціальних мережах і розвиток страху, а на те, щоб діти не боялися такої інформації, на вміння критично аналізувати отримані дані. Ми навчаємо дітей бути в курсі інформації, не тікати, не ховатися в мушлю, а бути грамотним і робити вибір, — наголосила методист центру практичної психології та соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної освіти Катерина Муліка. — Медіаосвіта нині поки що нова для суспільства: її не передбачено державними документами чи стандартами. Це напрям, який не вважають обов’язковим. Його впроваджують експериментальні заклади, які погодилися взяти участь у цій роботі.
Медіаосвітні технології спрямовано на критичне мислення. Це вже не той урок, коли вчителі пишуть конспекти. Ці технології дуже складні, водночас і цікаві. Тому такі лекції спонукають до опанування нового. І це важливо, бо розмови про це вже ведуть представники вищих ешелонів влади.