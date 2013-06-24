Компанії, критично важливі для української армії, бронюватимуть більше працівників у Дії — таке рішення ухвалив Уряд. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Раніше підприємства, установи та організації, які забезпечують потреби ЗСУ та інших військових формувань, бронювали 50% своїх військовозобов’язаних працівників. Тепер для них немає лімітів, адже від стабільності їх роботи залежить обороноздатність країни.

Водночас для компаній, які охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу, спростили умови отримання статусу критичних.

Як забронювати працівників? Алгоритм залишається незмінним — усього декілька хвилин на порталі Дія. Швидко, зручно та прозоро. Детальніше розповіли в інструкції за посиланням.

Послуга бронювання реалізується Міністерством економіки з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони України. Модернізацію послуги здійснено завдяки «Проєкту підтримки Дія», що упроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.